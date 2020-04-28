كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسبانيا: ارتفاع نسبة البطالة إلى 14.4٪ في الربع الأول من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا إلى 14.4٪ في الربع الأول من العام، نتيجة الإغلاق المفروض في منتصف مارس لإبطاء وباء فيروس كورونا ، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تمت مقارنة معدل البطالة في الربع الأول مع 13.8٪ في الربع الرابع من عام 2019 وتوقعات بنسبة 15.6٪ من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال معهد الإحصاء، إن البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء جزئية، حيث دخلت الدولة في الإغلاق قبل أسبوعين فقط من نهاية الربع ومعظم المسح الأسري الذي يعتمد عليه المؤشر تم بالفعل.

وحظرت إسبانيا، التي لديها ثالث أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب كورونا، معظم الرحلات منذ 14 مارس.

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أظهر الاستطلاع خسارة في الوظائف بلغت 285.600 وظيفة في هذا الربع، بينما وفقا لبيانات سجل الضمان الاجتماعي فقد ما يقرب من 900.000 وظيفة في مارس وحده.

أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي في أوائل أبريل أن 898.822 من الإسبان فقدوا وظائفهم منذ بدء الإغلاق، بما في ذلك حوالي 550.000 عامل مؤقت. كان قطاعي السياحة والبناء الأكثر تضررا.

إسبانيا لديها معدل بطالة مرتفع تاريخيًا مقارنة بجيرانها. بلغ المعدل ذروته عند حوالي 27 ٪ في أعقاب الأزمة المالية في عام 2013 وظل فوق 13 ٪ في أواخر عام 2019 حتى بعد سنوات من النمو القوي.

وفقًا لتوقعات بنك إسبانيا، يمكن لأزمة الفيروس التاجي أن تدفع معدل البطالة إلى 21.7٪ هذا العام، مع انكماش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 12.4٪.

