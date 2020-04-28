لمكافحة انتشار كورونا.. مجلس جهة طنجة يشرع في عملية تعقيم واسعة لمختلف مدن الشمال

شرع مجلس جهة الشمال، أمس الاثنين، في تعقيم شوارع وأحياء مدينة طنجة، على أن تشمل هذه العملية في ما بعد مختلف أقاليم الجهة الثمانية، وفق برنامج ستحدده مصالح حفظ الصحة بولاية الجهة.

وبحسب بلاغ المجلس، فإن عملية التعقيم شملت مختلف أحياء وشوارع المدينة، بواسطة ثماني شاحنات صهريجية اقتناها مجلس الجهة لهذا الغرض في إطار انخراطه في الجهود الوطنية المبذولة من أجل تدبير جائحة “كوفيد-19”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن تسليم هذه الشاحنات الصهريجية، ينضاف إلى عملية توزيع مواد التعقيم على الأقاليم الثمانية من أجل دعم احتياجات الجماعات الترابية بالجهة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. موضحا أن الكلفة الإجمالية لهذه الآليات والمواد فاقت 7 ملايين درهم.

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وأوضح البلاغ أن هذه الجهود، تعززت، بمبادرة أعضاء المجلس، ورؤساء الفرق السياسية، ورؤساء اللجان ونوابهم؛ بالتنازل عن تعويضاتهم المالية عن شهر لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا. بالإضافة إلى مساهمة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس الجهة، بغلاف مالي قيمته 200 ألف درهم.

وكانت جهة الشمال قد ساهمت على غرار باقي جهات المملكة، بموجب قرار لجمعية رؤساء جهات المغرب، بمليار و 500 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.