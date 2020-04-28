الطيرة: عدم إعادة الطلاب للمدارس في ظل انتشار كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت اللجنة المركزية لأولياء أمور الطلاب في مدينة الطيرة أنها ما زالت مصممة على قرارها بعدم إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة المركزية لأولياء أمور الطلاب في الطيرة، معتز عراقي، إنه "عندما تم وقف التعليم كان عدد الإصابات الكلي بالكورونا 100! وبلا مرضى في المجتمع العربي. اليوم 8,500 حالة نشطة والمجتمع العربي يقترب من 1,000 إصابة، والعدد الكلي يقترب من 16 ألف".

معتز عراقي

وأضاف أنه "يبدأ الحديث عن عودة للطلاب بدءا بطلاب التعليم الخاص (بالعامية بدهم يجربوا فيهم) وخطط لإعادة التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث، بخطة مكونة من 32 بندا وبحاجة إلى إمكانيات وجهود خارقة لتنفيذها، وكأن الوزارة تتعامل مع ‘روبوتات’ وليس أطفال".

وِار عراقي إلى أن "كل موضوع إعادة الطلاب هو لأجل تحرير الأهالي للعمل وإنعاش الاقتصاد. نعي ونعلم جيدا حاجة الكثير من العائلات لمصدر الرزق الذي تضرر بسبب الكورونا، لكن أيضا لن نقبل أن يكون ذلك على حساب خطورة عدوى للطلاب، وبالتالي نقل العدوى خارج المدارس وتشكيل خطر على مجموعات من أهلنا".

وختم بالقول إن "اللجنة المركزية في الطيرة قرارها ثابت، أن لا عودة لطلاب الطيرة أجمعين ولا بأي شكل من الأشكال بالوقت الراهن حتى إشعارٍ آخر، حسب تطورات الوضع العام) .باستثناء طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون لجلسات علاجية حيوية جدا وهامة لهم). طلاب الطيرة لن يكونوا عينة للتجربة، ولا للمساومة وهم أغلى ما نملك.. صحتهم وسلامتهم فوق كل اعتبار .اللجنة الصحية باللجنة المركزية بحثت تداعيات الوضع بشكل مهني بحت، وأعضاؤها من تخصصات صحية مختلفة، صيدلة، تمريض، طب واقتصاد، وهي بتواصل دائم وترفع توصياتها للجنة. اللجنة المركزية في الطيرة هي ممثل كل أهالي طلاب الطيرة بكافة المؤسسات التربوية يدا بيد نحمي طلابنا ونحافظ على صحتهم وسلامتهم".