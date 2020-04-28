شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة تتفقد المراكز الصحية في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 تفقدت وكيل وزارة الصحة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي اوضاع المرافق الصحية في الساحل الغربي.

حيث زارت مخيم خرز بمحافظة لحج واطلعت على الموقع الذي يجري فيه الترميم ليكون محجر صحي للمشتبهين بمرض فيروس كرونا. Advertisements كما اطلعت على احتياجات المركز الصحي بمديرية المخا بمحافظة تعز والتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود لتدريب الكادر الصحي بالمركز لمجابهة فيروس كورونًا. كما قامت والفريق المرافق لها بزيارة الى مديرية الخوخة وتفقدت مركز الفرز والمحجر في الخوخة واطلعت على التحديات التي تواجه انشاء المحجر الصحي.

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