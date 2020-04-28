بامعلم: حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بامعلم بتفاعل أبناء حضرموت مع بيان المجلس الانتقالي الجنوبي التاريخي لتنفيذ قرار الإدارة الذاتية للجنوب وخروجهم في مسيرات سلمية في مختلف مناطق ومديريات حضرموت.



وقال بامعلم في تغريدة على منصة تويتر:" حضرموت روح الجنوب ولن تغرد خارج السرب الجنوبي .

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واحتفى الآلاف من أبناء محافظة حضرموت في مدينة المكلا، مساء الاثنين، بقرار المجلس الانتقالي الجنوبي إدارة محافظات الجنوب ذاتيا.

وأشاد أبناء حضرموت، خلال التظاهرة الاحتفالية، بالقرار التاريخي، كما عبروا عن رفضهم لفساد حكومة الشرعية ومليشياتها الإخوانية وإجرامها.