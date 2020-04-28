كتلة الايواء بمأرب تقر مشروع "المأوى البديل" للنازحين

الثلاثاء 28 أبريل 2020

اقرت كلتة الايواء بمحافظة مأرب اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح مشروع "المأوى البديل" للاسر النازحة في مخيمات النزوح والمقدم من فرع الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة.



ويهدف المشروع الى توفير مأوى آمن ولائق بالحد الادنى للنازحين في مخيمات النزوح وتتمتع باستدامة زمنية اكبر كمأوى للاسر النازحة، بديلا للخيام التي لا توفر الامن والحماية اللازمة وقصر عمرها الزمني الذي لا يتجاوز العام الواحد كحد اعلى لعدم قدرتها على الصمود امام المتغيرات المناخية من امطار وسيول وعواصف.

ويتضمن المشروع انشاء مساكن من الكرفانات يتكون كل مأوى من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، ومزود بالعوازل وبمنظومة كهربائية وتكييف، وعلى مساحة 36 مترا مربعا، وبكلفة تقدر بالفي دولار لكل كرفانه.

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ويتميز المشروع بجدوى انسانية حيث يوفر الامن والحماية للاسر والاطفال ومقاوم للظروف المناخية، وجدوى اقتصادية؛ سواء من خلال تدخل المانحين لمرة واحدة بعكس الخيام التي تحتاج الاسرة الى تدخل كل سنة على اكثر تقدير لتعويضها عن الخيام المتمزقة؛ اومن خلال مقاربة سعر المأوى من الكرفانة لسعر المأوى من الخيمة المتميزة، كما ان المواد الاولية للمشروع متوفرة في السوق المحلية وسيوفر فرص عمل للنازحين بانشاء هذه الوحدات ضمن مشاريع الدعم المقدمة المسمى "النقد مقابل العمل".

وكان اعضاء كتلة المأوى المكونين من شركاء العمل الانساني مع السلطة المحلية من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية والمكاتب الحكومية ذات العلاقة، قد اطلعوا على عينة من المأوى البديل الذي اعدته الوحدة التنفيذية بدعم من السلطة المحلية واشادوا بمكوناته وجودة خاماته وجدواه وواقعية الكلفة المالية.

وقد اكدت وحدة ادارة مخيمات النازحين انه بالامكان تجهيز دفعة من هذه المساكن خلال 15 الى 20 يوما من اجل الاسر النازحة والاكثر تضررا من سيول الامطار والعواصف الرعدية التي شهدتها المحافظة مؤخرا خاصة ان 300 أسرة متضررة لازالت تسكن فنادق المحافظة على نفقة السلطة المحلية منذ كارثة السيول بموجب توجيهات المحافظ.