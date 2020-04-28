تصديق اقوال متهمين ضبطت بحوزتهم 'صفر واحد' في الانبار

صدقت محكمة تحقيق الخالدية التابعة لرئاسة استئناف الانبار، الثلاثاء، اقوال ثلاثة متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر من الفين حبة مخدرة في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المتهمين الثلاث ضبطت بحوزتهم 213120 حبة مخدرة نوع صفر واحد والتي تم جلبها من منطقة الرطبة الحدودية".

واضاف ان "المتهمين تم توقيفهم وفقا لإحكام المادة 28 من قانون والمؤثرات العقلية وسيتم احالتهم الى المحاكم المختصة".