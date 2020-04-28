داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2020/4/28 10:50 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 34 إصابة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية ما رفع عدد المصابين إلى 15 ألفا و589 مصابا، فيما رصدت 4 وفيات جديدة ما رفع الإجمالي إلى 208 حالات.
وقالت وزارة الصحة إن 117 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 88 في حالة متوسطة، بينما وصفت حالة 7801 من المصابين بأنها طفيفة.
وحسب بيان الصحة الإسرائيلية، فإن هناك 96 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تماثل 7375 للشفاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال اليومين الماضيين من القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي.
وتبدأ إسرائيل الأسبوع المقبل بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط مارس/آذار الماضي.
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