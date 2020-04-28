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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجل يقفز من الطابق الرابع هربا من الحجر بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي رجل تركي مصرعه بعدما قفز من الطابق الرابع في المستشفى، حيث أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.
ونقل الرجل إلى مستشفى مركز أفندي قبل 6 أيام بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس، وتم الحصول على عينات من دمه، غير أنه سعى للهرب من المستشفى بسبب حالة الرعب التي هيمنت عليه.
وفي محاولة منه للفرار خوفا من البقاء في الحجر الصحي، قفز من الشرفة بالطابق الرابع بالمستشفى، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
وبعد إجراء الإسعافات الأولية، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى مانيسا الحكومي، ومكث فيه 6 أيام، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفي وقت لاحق، تبين أن نتائج الفحوصات التي خضع لها الرجل جاءت سلبية.
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