حصيلة وفيات كورونا في اليابان تتجاوز 400 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في اليابان 22 حالة ليصل إلى 407 حالات وفيات أمس الاثنين، وفق ما ذكر موقع "اليابان بالعربي".



وشملت الوفيات الجديدة 6 في طوكيو، 3 في محافظة تشيبا، و2 في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا.

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كما تم الإبلاغ عن أكثر من 160 حالة إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وشملت الحالات الجديدة 39 حالة في طوكيو، لتنخفض عن 100 حالة لليوم الثاني عللى التوالي.

وقال مسؤول حكومي إن طلب البقاء في المنزل بدأ يؤثر في انخفاض أعداد الإصابة إلى حد ما، ولكن هناك حاجة إلى مراقبة الوضع بشكل دقيق.