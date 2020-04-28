رئيس بلدية الدكوانة: لن أسمح باسترجاع مشهد تكدّس النفايات كسنة 2015

لفت رئيس ​بلدية الدكوانة​ ​أنطوان شختورة​، إلى أنّ "شركة "رامكو" كانت ترسل في السابق 4 آليّات لإزالة ​النفايات​ من مستوعبات الدكوانة، لكنّها اليوم باتت تستقدم آليتَين فقط، بحجّة أنّ الدولة لم تدفع لها مستحقّاتها".

وشدّد في تصريح صحافي، على "أنّه لن يسمح باسترجاع مشهد تكدّس النفايات كسنة 2015، لذلك نقوم كبلدية باستئجار الآليّات اللّازمة لجَمع ما يتبقّى من النفايات، وتوضيبها وتعقيمها ورميها في مكبّ استُحدث سنة 2015 في ​مار روكز​، بانتظار إيجاد حلّ للأزمة، لأنّ الناس لا يمكنها أن تتحمّل "​كورونا​" والنفايات معًا".