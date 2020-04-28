لفت رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، إلى أنّ "شركة "رامكو" كانت ترسل في السابق 4 آليّات لإزالة النفايات من مستوعبات الدكوانة، لكنّها اليوم باتت تستقدم آليتَين فقط، بحجّة أنّ الدولة لم تدفع لها مستحقّاتها".
وشدّد في تصريح صحافي، على "أنّه لن يسمح باسترجاع مشهد تكدّس النفايات كسنة 2015، لذلك نقوم كبلدية باستئجار الآليّات اللّازمة لجَمع ما يتبقّى من النفايات، وتوضيبها وتعقيمها ورميها في مكبّ استُحدث سنة 2015 في مار روكز، بانتظار إيجاد حلّ للأزمة، لأنّ الناس لا يمكنها أن تتحمّل "كورونا" والنفايات معًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الدكوانة: لن أسمح باسترجاع مشهد تكدّس النفايات كسنة 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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