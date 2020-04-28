اكدت لجنة مكافحة الكورونا في قضاء حاصبيا بأنه "وحتى تاريخه لم تلحظ اي حالة مرضية بفيروس الكورونا في قضاء حاصبيا وعليه يعتبر خاليا من هذا المرض، ولفتت الى أن تلوينه على الخريطة باللون الاصفر كان نتيجة الاشتباه بحالة من يرمين واتت النتيجة سلبية بعد اعادة الفحص لها اكثر من مرة، وبناء عليه تم الاتصال مع المعنين لاعادة اللون الابيض الى منطقة حاصبيا على الخريطة المعنية بالكورونا.
وناشدت لجنة مكافحة الكورونا الاهالي للإلتزام بالوقاية والابتعاد عن التجمعات، لأن تخفيف الاجراءات لا تعني بأن الأمور عادت لنصابها الطبيعي، حيث الانتكاسة سوف تكون اكثر صعوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مكافحة الكورونا في قضاء حاصبيا: القضاء يعتبر خالي من الاصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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