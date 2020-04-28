كنعان عن توسعة مطمر الجديدة: ما يحصل ليس صحيا بحق مناطق السكن وعلى الحكومة أن يكون لديها رؤيا

أكّد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​إبراهيم كنعان​، بملف مطمر ​الجديدة​، المتوقَّع إقفاله نهاية الشهر الحالي مع وصوله إلى قدرته الإستيعابيّة القصوى أي 82000 طن، بحسب ما يشير التقرير الصادر عن "​مجلس الإنماء والإعمار​"، وما يُحكى عن إمكانية توسعته، أنّ "المنطقة حملت الكثير، والمطلوب أن يكون لدى ​الحكومة​ رؤيا".

وتمنّى في تصريح صحافي، "عدم تكرار ما كان يحصل على مرّ الحكومات المتعاقبة، حيث كانت تُطرح الحلول وتقدَّم الإقتراحات ولا تُنفّذ، وهذا ما لم يعد مقبولًا خصوصًا أنّ ما يحصل ليس صحيًّا بحقّ المناطق السكنيّة".