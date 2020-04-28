شهيب عن ملف النفط والغاز: حتى الغاز المنزلي جف والآتي أعظم

علّق عضو "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب ​أكرم شهيب​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على ملف النفط و​الغاز​، قائلًا: "مؤتمرات صحفيّة، سفن و"​توتال​"، استعراضات إعلاميّة بشّرتنا بأنّ "​التيار الوطني الحر​" جعل من ​لبنان​ بلدًا نفطيًّا وبجهده سيكون لنا غاز، والسبق البلوك الرابع أوّلًا"، لافتًا إلى أنّ "الدنيا وجوه وعتاب. حتّى الغاز المنزلي جف. الآتي أعظم".

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