وفاة شاب متأثرا بجروحه اثر احداث ليل امس في طرابلس

افادت معلومات عن وفاة شاب متأثرا بجراحه اثر احداث ليل امس في طرابلس.
وفي السياق، اعلن جهاز الطوارئ والإغاثة في طرابلس عن إصابة أكثر من 28 شخصاً بينهم 5 عسكريين بجروح نتيجة رصاصات حية ومطاطية وتراشق بالحجارة، وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم جميعاً ونقل 7 منهم إلى مستشفيات المنطقة.
واوضحت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، انه "أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسين على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريين بجروح طفيفة".
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