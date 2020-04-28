أمريكي يقاضي ترامب بسبب زوجته الأجنبية

دبي - بواسطة محمد فارس © Leah Millis دونالد ترامبأمريكي يقاضي ترامب بسبب زوجته الأجنبية

قدم مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين، احتجاجا على حرمانه من الدعم المالي المخصص للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا بسبب زوجته الأجنبية.

وذكر المواطن من سكان ولاية إلينوي المدعو جون دو، وهو من بين 1.2 مليون أمريكي متزوج بمهاجرات ليست لديهن أرقام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة، أن السلطات حرمت عائلته من شيكات التحفيز التي أمر ترامب بدفعها إلى المواطنين أواخر مارس الماضي.

ولا يحصل المواطن على شيكات التحفيز لأنه يقدم إقراراته الضريبية مع زوجته الأجنبية.

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ولدى دو وزوجته طفلان يحملان الجنسية الأمريكية كوالدهما.

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واتهمت الدعوى الموجهة أيضا ضد رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ووزير المالية ستيفن منوتشين، الحكومة بالتمييز بحق دو وغيره من المواطنين استنادا إلى خياراتهم في الزواج، وطالبت بتعديل القانون الذي وقع عليه ترامب في 27 مارس، والذي يقضي بدفع شيكات التحفيز بقيمة 1.2 ألف دولار إلى المواطنين الذين لا تزيد أرباحهم عن 75 ألف دولار.

كما طالب دو الحكومة بدفع تعويضات عن "ألم ومعاناة نفسية شديدة" تعرض لها إثر هذا التمييز.

المصدر: Chicago Sun Times

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