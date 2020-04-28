الناظور.. طالب تمريض يضع حدا لحياته شنقا في جماعة أركمان

اهتز إقليم الناظور، ليلة الأحد/الاثنين، على وقع حالة انتحار شاب في عقده الثاني، شنقا في منزل عائلته الموجود على مستوى جماعة أركمان، في ظروف غامضة.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الشاب كان قيد حياته يتابع دراسته في المعهد العالي للمهن التمريضية، إوقد عثر عليه أحد أفراد عائلته في غرفته معلقا بواسطة حبل ملفوف حول عنقه.
ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الهالك إلى مستودع الأموات التابع لإقليم الناظور، قصد عرضها على تشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما باشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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