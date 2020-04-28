برشلونة يريد ضم مدافع سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي القادم.
وذكرت صحيفة "Le10 Sport" الفرنسية، الإثنين، أن برشلونة يريد ضم مدافع جديد ووضع ماركينيوس ضمن خططه.
وأضاف: "ماركينيوس صاحب الـ25 عامًا، وقع مؤخرًا على عقد جديد مع نادي العاصمة الفرنسية حتى صيف 2024، ما يجعل رحيله غير محتمل".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل توقيع ماركينيوس على عقده مع "بي أس جي"، حاول البارسا التفاوض معه.
وتابعت "أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، كانت تراقب ماركينيوس، ورغم ذلك فإن برشلونة هو الوحيد الذي تواصل معه".
ويسعى برشلونة حاليًا لبيع صامويل أومتيتي وضم مدافع بدلا منه، ووضع خيارات مثل أوباميكانو لاعب لايبزيج، ودييغو كارلوس لاعب إشبيلية.
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