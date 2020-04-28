القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان يطمع في التعاقد مع لاعب لتدعيم خط الوسط، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد، يحظى باهتمام بالغ من إدارة بي إس جي، لإعجابها الشديد بقدراته الفنية والجسدية.
وأوضحت الشبكة الفرنسية أنه يوجد شرط جزائي في تعاقد بارتي يسمح برحيله عن صفوف (الأتلتي) مقابل 50 مليون يورو.
ولفتت إلى أن بارتي، 26 عامًا، لعب 35 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، وهناك محاولات من جانب النادي المدريدي لتمديد وتعديل تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023.
كانت تقارير صحفية عديدة، رشحت اللاعب الغاني بالانتقال إلى أندية كبيرة، مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما رحب والد توماس بارتي بانتقال نجله إلى آرسنال الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة مدريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.