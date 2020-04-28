بركة: الاحتلال يسعى لاستفزاز خطير باقتحام بيت الشيخ صبري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، إن قيام جيش الاحتلال أمس، الإثنين، باقتحام بيت خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ د. عكرمة صبري، في حي الصوانة في القدس المحتلة، هو استفزاز خطير للقدس والشعب الفلسطيني كله.

وأضاف: "إن الاحتلال يواصل عربدته في القدس المحتلة، أيضا في هذه الظروف العصيبة التي تمر علينا، وهو كما يبدو يخطط لمؤامرة مع عصابات المستوطنين، لاقتحام المسجد الأقصى، في الوقت الذي قررت دائرة الأوقاف إغلاق أبوابه، بسبب جائحة كورونا".

وحذر بركة من أن "يتواطأ الاحتلال مع دعوات عصابات المستوطنين، بأي شكل من الأشكال، ولكن أيضا بالذات في هذه المرحلة، التي لا يستطيع أصحاب المسجد المسلمين دخوله".