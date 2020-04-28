ترامب: زعيم كوريا الشمالية بخير وأتمنى له حظا طبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الصحية وتمنى له "حظا طيبا"، في تصريح من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظا طيبا".

وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جداً".

وأثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم جونغ أون العديد من التكهنات مؤخرا، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده ومؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 نيسان/أبريل.

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وقلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات، مؤكدا أن كيم "حي وبصحة جيدة".

وقال الوزير أمام نواب البرلمان اليوم الثلاثاء: "منافذ الإعلام الشمالي تصدر تقارير متعلقة بأعمال كيم منذ مشاركته في اجتماع المكتب السياسي، ما يشير إلى أنه يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي".

وزير الوحدة بكوريا الجنوبية كيم يون تشول، أمام نواب البرلمان اليوم الثلاثاء "منافذ الإعلام الشمالي تصدر تقارير متعلقة بأعمال كيم منذ مشاركته في اجتماع المكتب السياسي، ما يشير إلى أنه يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي".

ويبث الإعلام الكوري الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكنه لم يقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.