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أطباء بلا حدود البلجيكية تستعد للتدخل في المديريات المحررة في الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 أبريل 2020

ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر اليوم مع رئيس بعثة منظمة بلا حدود البلجيكية الدكتور رفائيل بعدن، التدخلات الصحية التي ستقوم بها المنظمة خلال الأيام القليلة القادمة في المديريات المحررة بالمحافظة.

 

وأوضح رئس البعثة ان المنظمة ستعمل على تدريب الكادر الصحي على إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة بفيروس ، بالإضافة إلى تزويد العاملين في فرق الفحص بالملابس الوقائية والمختبرات بأدوات فحص العينات والمساعدة في تجهيز محاجر العزل الطبية، وكذلك نزول فرق طبية من المنظمة الى المديريات المحررة لتقديم الدعم اللوجستي لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

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