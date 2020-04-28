مجلس التعاون الخليجي يؤكد على عودة الأوضاع في عدن الى سابق وضعها

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها.



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وأعرب عن أمله أن تُسفر هذه الجهود عن وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، وتوفير الخدمات للشعب اليمني، مؤكداً أن ذلك أصبح أكثر إلحاحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الملحة، ومعالجة أُثار السيول والفيضانات التي أصابت عدن، ومخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد.

ودعا الدكتور الحجرف اليمنيين إلى تغليب مصلحة الدولة والشعب، وتوحيد الصفوف لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة من خلال الحل السياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 .