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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد وفيات كورونا في الصين دون تغيير منذ 9 أيام والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
سجل البر الرئيسي الصيني ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 27 أبريل ارتفاعا من ثلاثة قبل يوم ليصل العدد الإجمالي للإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الثلاثاء إن عدد الحالات، التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج، ارتفع إلى ثلاثة يوم الاثنين.
وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 أمس الاثنين مقابل 25 قبل يوم.
وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض من دون تغيير عند 4633.
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