شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: مليشيا الحوثي ارتكبت 151 خرقا لوقف إطلاق النار خلال آخر 48 ساعة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 151 خرقا لوقف إطلاق النار خلال آخر 48 ساعة.

وأصدر التحالف بيانا جاء فيه أن خروقات المليشيات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. Advertisements وتابع البيان: إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس، مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات. وأكد التحالف على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن. وأعلن التحالف في وقت سابق، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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