شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: الصين كان بوسعها منع انتشار كورونا وأمريكا تحقق في الأمر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب مضيفا أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث.

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