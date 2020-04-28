شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات 163 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156337.

ووفقا للإحصاء، فقد زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات 163 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.