الرئيس الأمريكي: لا أحد يعرف مكان زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 28 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا أحد يعرف مكان وجود زعيم كوريا الشمالية ونأمل أن يكون بصحة جيدة.



وتابع ترامب ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط".

وأضاف: "أرجو أن يكون بخير.. أعلم عن حالته نسبيا، سنرى.. ربما ستعلمون في المستقبل القريب".

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وفي وقت سابق الإثنين، قالت الخارجية الصينية، إنها لا تملك أي معلومات حول حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات بشأن مكان وجوده وحالته الصحية.

جاء ذلك تعقيبا من المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي حول أسئلة بخصوص إرسال وفد صيني يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية.

وكانت رويترز قد نقلت عن مطلعين على الموقف أن فريقا صينيا أرسل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس لتقديم المشورة الطبية بشأن زعيم كوريا الشمالية.

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونج في 15 أبريل/نيسان الجاري.