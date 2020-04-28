- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات وماليزيا تبحثان سبل احتواء تداعيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع داتوك سيري هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا، التعاون بين الدولتين في كافة المجالات، ومن بينها سبل احتواء تداعيات جائحة كورونا.
وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية ماليزيا، بالتهنئة إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وداتوك سيري هشام الدين حسين، والشعب الماليزي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتناول الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الماليزي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، والعمل والتنسيق المشترك في مواجهتها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وبحث الجانبان التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والأمن الغذائي، والإمدادات الطبية، وتبادل البيانات العلمية المتعلقة بالحالات المصابة بـ"كورونا" بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لاحتواء تداعيات هذه الجائحة.
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية التعاون القائم والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تضافر جهود مختلف دول العالم، والتكاتف المجتمعي والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سيقود في نهاية المطاف إلى تجاوز تداعيات هذه الجائحة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في شتى المجالات، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات وماليزيا تبحثان سبل احتواء تداعيات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.