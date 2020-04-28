الصومال يشكر دولة الإمارات على مساعدات كورونا

الثلاثاء 28 أبريل 2020

قدم وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، الإثنين، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على المساعدات الإنسانية المقدمة للتصدي لجائحة كورونا.



وتلقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الصومال، تناول التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

كما قدم وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، شكر حكومة الصومال الفيدرالية، إلى دولة الإمارات على مساعداتها للتصدي لكورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت طائرات تحمل مساعدات طبية ووقائية إلى مقديشو، وهرغيسا وغروي، لدعم الشعب الصومالي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أسهمت بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.

وبلغ إجمالي المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية 27 طنا، تضمنت أقنعة للوجه (كمامات) وسوائل تعقيم وقفازات واقية.

وسجل الصومال 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين لـ436، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 23، بحسب إحصاءات رسمية.