لامتعاضها العيش معه.. تصديق اعترافات امرأة حرقت زوجها ببغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، أقوال متهمة بجريمة قيامها بحرق زوجها في منطقة حي الجامعة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "قاضي التحقيق المختص بين أن المتهمة ذكرت في افادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة"، مشيرا الى انها "قامت بإحضار البنزين في الدار وحرقه بوجود زوجها في داخله بعد ان قامت بإخراج اولادها منه".

واضاف أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمة بالاعتراف وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ ب من قانون العقوبات العراقي".