صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، أقوال متهمة بجريمة قيامها بحرق زوجها في منطقة حي الجامعة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "قاضي التحقيق المختص بين أن المتهمة ذكرت في افادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة"، مشيرا الى انها "قامت بإحضار البنزين في الدار وحرقه بوجود زوجها في داخله بعد ان قامت بإخراج اولادها منه".
واضاف أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمة بالاعتراف وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ ب من قانون العقوبات العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر لامتعاضها العيش معه.. تصديق اعترافات امرأة حرقت زوجها ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.