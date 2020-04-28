2020-04-28 | 07:48
المصدر:
1,680 مشاهدة
وجه النجم الدولي السابق الملقب بـ(السفاح) يونس محمود، رسالة الى زميله نور صبري، بعدما اعلن الأخير اعتزاله اللعب نهائياً.
وأعلن صبري اعتزاله لعب كرة القدم، نهائياً بعد مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة استمرت لـ20 عاماً.
وقال محمود عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "نعم كنت زميلي في الملعب لسنوات طويلة، فزنا معا في العديد من المباريات، وخسرنا في أخرى، فهذه كرة القدم، واجمل من ذلك اننا كنا زملاء في المنتخب الوطني، فقد تقاسمنا لحظات مليئة بالفرح والضحك، وكذلك تقاسمنا الحزن".
وأضاف "اتمنى لك حياة سعيدة في مشوارك القادم وان يكتب لك النجاح دائما فانت تستحق ذلك بكل تأكيد".
وخاض الحارس الذي يلقب بـ"الامبراطور"، 100 مباراة دولية مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ33 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'السفاح' يوجه رسالة الى نور صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.