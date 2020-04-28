نائب: هذه الوزارات التي يسعى الكاظمي ان تكون بعيدة عن الكتل السياسية

اكد النائب رﻳﺎض المسعودي، الثلاثاء، ان سبع وزارات يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان تكون بعيدة عن الكتل السياسية. وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺒﺎﻋﻴﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻏﻴﺮ المكتملة واﺑﺪت ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ"، مبينا ان "ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ان ﻳﻄﺮح ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ المعايير واﻟﺸﺮوط المتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ". واضاف ان "المدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ اﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ اﻻ ﻋﺪة اﻳﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ"، مشيرا الى ان "وزارات اﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ والمالية واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺮﻏﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ان ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻪ ﻣﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ وزراﺋﻬﺎ".

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