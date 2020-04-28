واشنطن: سنعيد تقييم اعفاء العراق من الطاقة الايرانية بمجرد تشكيل الحكومة

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الوزير مايكل بومبيو منح العراق إعفاءً لمدة 30 يومًا للسماح له بتسديد واردته من الطاقة الكهربائية من إيران، متطلعا لتعزيز التعاون مع بغداد لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية.
وقال المتحدث أن "الإعفاء يؤكد أن العراق قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".
وأشار المتحدث إلى أن "الوزير مدد بشكل موجز هذا الإعفاء، لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة عراقية ذات مصداقية"، لافتا الى انه "بمجرد تشكيل تلك الحكومة، فإن وزير الخارجية سيعيد تقييم ما إذا كان سيجدد الإعفاء ومدته".
وتابع ان "الوزير يتطلع إلى استئناف تعاوننا مع حكومة العراق لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية غير الجديرة بالثقة".
وشدد المتحدث على أن "الإعفاء الممنوح من الوزير ينطبق على الكهرباء، أما في ما يتعلق بمدفوعات واردات الغاز الطبيعي من إيران فالأمر يعود لوزارة الخزانة".
وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن "الوزير بومبيو حدد أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي تجديد الإعفاء، وأن أي قرار بإلغائه أو تجديده في المستقبل سيكون بناء على تقدير وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة".
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أعلن، اول امس الأحد، أن الولايات المتحدة جددت الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية، لمدة ثلاثين يوما.
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