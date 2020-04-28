الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن البر الرئيسي سجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بكوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.



وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 3، الإثنين، وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 مقابل 25 قبل يوم.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا، و83 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15529 حالة والوفيات إلى 1434.

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وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

وقالت الصين، الإثنين، إنها ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدرا لها، وذلك ردا على تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على عمليات صينية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية قنج شوانج: "تعارض الصين اختلاق المعلومات المغلوطة ونشرها من قبل أي شخص أو أي منظمة. الصين ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدرا لها".

وتقترب إصابات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم من 3 ملايين حالة، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني و988 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

كما تخطت وفيات الفيروس التاجي حاجز الـ206 آلاف حالة في مختلف بلدان العالم التي ظهر فيها، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة.