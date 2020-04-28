شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: الصين كان بوسعها منع انتشار كورونا وأمريكا تحقق في الأمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب مضيفا أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "نجري تحقيقات جادة للغاية... لسنا راضين عن الصين".

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