مقتل 5 مدنيين في قصف تركي جنوبي ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الثلاثاء، إن 5 مدنيين قتلوا في قصف للطيران التركي المسير جنوب مدينة مزدة.



وأضاف المسماري، في بيان، أن من وصفه بـ"السفاح المعتوه التركي" في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل جرائمه ضد الشعب الليبي والعربي بارتكابه جريمة جديدة بقصف ٥ مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الأجنبية مساء الإثنين.

وأوضح المسماري أن القصف تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية.

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وأشار إلى أن استهداف الطيران التركي للمدنيين يكشف عجزه عن المواجهة في محاور القتال التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم.

ونوه بأن تركيا اتجهت إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة، وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم "منحلًا للعسل" في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وشدد المسماري على أن "أردوغان يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا إليها ظنا منه أنه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم، حتى ينجح في تركيعهم كما فعل أجداده العثمانيون".

وسبق وقصفت الطائرات التركية المسيرة مساعدات طبية وغذائية تتعلق بمكافحة وباء كورونا داخل مدينة ترهونة (90 كم جنوب العاصمة)، إضافة إلى شحنات غذائية قادمة إلى مدينة بني وليد.