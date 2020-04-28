شكرا لقرائتكم ترمب عن كيم: أنا على علم بحالته لكن لن أتحدث الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الصحية، وتمنى له "حظاً طيباً"، في تصريح من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

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وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".

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كيم يونغ أون

وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".

وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جداً".

وأثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم يونغ أون العديد من التكهنات مؤخراً، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده ومؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 أبريل.

وقلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات، الاثنين، مؤكداً أن كيم "حي وبصحة جيدة".