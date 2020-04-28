عبدالله: الحكومة والسلطة أمام امتحان لتثبيت حق وتعيين من آمن بدولة المواطنة والعدالة

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "بسلاسة تمّ تعيين كتّاب العدل الجدد، وحقّهم مكتسب بذلك، ومن قبلهم الناجحين في السلك الخارجي، بينما سُلب حقّ مئات الشابات والشباب الناجحين في 13 وظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحكومة أمام امتحان، هي وكلّ السلطة، لتثبيت حقّ وتعيين من آمن بدولة المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص".
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