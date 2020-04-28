عبدالله: الحكومة والسلطة أمام امتحان لتثبيت حق وتعيين من آمن بدولة المواطنة والعدالة

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "بسلاسة تمّ تعيين كتّاب العدل الجدد، وحقّهم مكتسب بذلك، ومن قبلهم الناجحين في السلك الخارجي، بينما سُلب حقّ مئات الشابات والشباب الناجحين في 13 وظيفة عبر ​مجلس الخدمة المدنية​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الحكومة​ أمام امتحان، هي وكلّ السلطة، لتثبيت حقّ وتعيين من آمن بدولة المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص".