يعقوب: الفاسد المنافق يقتل الشعب بايدي الشعب

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان مسار ​الحكومة​ اوصل الموس لذقن الفاسدين، كل عرقلة للقرارات الثمانية في الحكومة اليوم، وكل حماية لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وابقاء تفلت ​الدولار​، وشكل وتوقيت اعتراضات الشارع هو قتل للشعب بايدي الشعب ولن يعيد عقارب ​الساعة​ الى الوراء. واكد يعقوب بأن اي تسوية لتغطية سرقة العصر هو سرقة مضاعفة.

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