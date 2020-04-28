مصادر بالبطريركية المارونية للشرق الأوسط: الراعي ممتعض من موقف دياب وحريصون على منع أي شرخ

لفتت مصادر في ​البطريركية المارونية​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ ممتعض من موقف رئيس الحكومة ​حسان دياب​"، على خلفيّة اتهام الأخير "مرجعيّات الطوائف وسياسيّين بحماية ​الفساد​"، غداة إعلان البطريرك الراعي أنّ "هناك حكمًا مبرمًا بحقّ حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​".

ورأت أنّ "دياب يبدو أنّه لم يقرأ بتمعّن وتأنٍّ العظة الّتي قدّمها البطريرك الراعي أول من أمس، وقال فيها إنّ "الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسّسة الّتي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد رئيس الجمهورية الراحل ​فؤاد شهاب​، غير مقبول على الإطلاق"، مؤكّدةً "ضرورة أن يستدرك دياب موقفه ويراجع ما صدر عنه". وشدّدت على أنّ "​بكركي​ حريصة على منع أي شرخ، وتجنّب التوترات السياسيّة".