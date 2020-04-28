سفير لبنان بإيران: لم احصل على موافقة بعد لعودة 170 لبنانيا سجلوا اسماءهم من ايران

اشار سفير ​لبنان​ لدى ​إيران​ حسن عباس الى إنّ ​الدولة اللبنانية​ أعطت الموافقة على هبوط ​طائرة​ آتية من ​طهران​ لتقلّ نحو 75 إيرانياً غداً. ولكن، حتى ليل الاثنين، لم تكن إيران قد حسمت بعد نوع الطائرة وعدد المقاعد المُتاحة عليها وأسعار البطاقات، لأنّ البعثة ​الدبلوماسية اللبنانية​ في طهران، كانت قد طلبت أن تقلّ الطائرة لبنانيين في طهران.

ولفت عباس في حديث صحفي، الى إنّ هناك "170 لبنانياً سجّلوا أسماءهم للعودة، لم أحصل حتى الآن (العاشرة من مساء أمس) على الموافقة ليعودوا". ففي إيران، "كنا قد طلبنا أن يُحددوا لنا المختبرات الخاصة ليخضع ​اللبنانيون​ لفحوصات الـ PCR قبل العودة، وقد تأخر الإيرانيون في إعطائي الجواب". كذلك، تحتاج البعثة اللبنانية "إلى معرفة شركة الطيران وأعداد المقاعد والسعر، لأتمكن بناءً عليه من التواصل مع الجالية وأُطلعها على التفاصيل". وفي لبنان أيضاً، "لم نحصل بعد على الموافقة على إرسال لبنانيين على متن الطائرة الإيرانية".

فيما قالت مصادر أخرى لـ"الأخبار" إن الايرانيين عرضوا بيع التذكرة بـ 300 ​دولار​ في مقابل 700 دولار تفرضها الـ"ميدل إيست"، وهو ما أدى الى تغيير نحو 130 ممن سجّلوا أسماءهم البقاء حيث هم نظراً إلى ارتفاع السعر.

الـ 170 الراغبون في العودة من إيران، ينقسمون بين 10 ​حالات​ حصلوا على تأشيرات مؤقتة وانتهت مدتها، 15 لديهم حالات صحية غير خطيرة، والبقية يتوزعون بين طلاب علم وطلاب حوزة دينية ومقيمين في إيران. من الحالات، سيدة مثلاً موجودة بمفردها في مدينة مشهد، وهي تُعاني من مشاكل صحية عديدة، "تُعتبر من الأولويات لتعود".