كشفت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في ​ألمانيا​ زاد بواقع 1144 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 156337". ولفتت إلى أنّ "عدد الوفيات ارتفع بواقع 163 حالة، ما رفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5913".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 163 حالة وفاة و1144 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.