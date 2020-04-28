ترمب: آمل أن يكون كيم بخير

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصحية وتمنى له "حظاً طيباً"، في تصريح من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.
قال ترمب خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير". وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لديّ فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".
وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جداً". أثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم جونغ أون العديد من التكهنات أخيراً، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده ومؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 ابريل.
قلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات الاثنين، مؤكداً أن كيم "حي وبصحة جيدة".
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