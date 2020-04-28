"سالم" يطلب تطليق زوجته: "بتلبس 18 حلق في ودنها وبقها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سالم. م"، طبيب أطفال، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته "داليا. س"، 30 سنة، بعد زواج دام لمدة عام ونصف فقط، مبررًا دعواه: "تصرفاتها بقت غريبة وبتلبس 18 حلق في ودنها".

يقول "سالم" 33 سنة، في دعواه التي حملت رقم 2353 لسنة 2019: "تزوجت من مهندسة ديكور محترفة ومشهورة، بعدما شاهدتها بأكثر من مناسبة خاصة بالعائلة، فهي صديقة شقيقتي، ومن هنا تعرفت عليها وتمسكت بالزواج منها، وبالفعل قمت بخطبتها ولم يمر سوى شهرين وانتقلنا للمعيشة معًا بعش الزوجية".

أكمل الزوج: "مرت الأيام الأولى من الزواج في سعادة وحب متبادل بيننا، إلى أن قررت زوجتي الاشتراك في بعض الجروبات الموجودة على الإنترنت الخاصة بالسفر إلى الدول الأوروبية، وبدأت تتعلم قواعد غريبة عن الحياة الزوجية، ومن هنا انقلبت حياتنا الأسرية بشكل كلي، وأصبحنا لا نتحدث سويًا إلا عن طريق الصدفة، أما قرارات سفرها فهي تأخذها دون الرجوع إليا".

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"أصبحت غير طبيعية وتطالبني بكتابة عيادتي الخاصة باسمها".. قالها الزوج في حديثه قبل أن يشير إلى أنه ظل طوال مدة زواجه، يحاول تغييرها، لكنها لا تستمع إلى حديثه.

وأوضح الزوج: "الحياة بيننا أصبحت مستحيلة؛ بسبب تلك التصرفات الغريبة فزوجتي ترتدي 18 حلق في أذنها وواحد في فمها، والغريب أسلوبها في الحديث، الذي يشعرني بأني أحد أصدقائها وليس زوجها، بعدها حاولت الابتعاد عنها كي أكون بمفردي وأحدد ما أريده في علاقتنا، لكن لم أجد من تلك الطريقة حل، حتى طالبتها بإتمام الطلاق بكل هدوء لكنها رفضت وطالبتني بالتخلي عن المنزل والسيارة".

بعد انتظار فترة طويلة لرجوعهاعن تفكيرها، رفضت فكرة الطلاق: "لم أجد أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها".