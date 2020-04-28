حدث ليلًا| السيسي يعلن الطوارئ في البلاد.. و6 إجراءات قبل فتح المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- تبدأ صباح اليوم.. السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.​

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- "فرش وكبائن تعقيم".. الأوقاف: 6 إجراءات تمهيدًا لفتح المساجد

كشفت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، حقيقة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فتح المساجد، وإنهاء تعليق صلوات الجمع والجماعات، الجمعة المقبلة.

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- تجديد تكليف رفيق القاضي بمنصب مدير المكتب الفني لوزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد تكليف ارفيق إبراهيم أبو المجد القاضي مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير.

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- ​مؤشر الفتوى: تظاهرة "فيستي رمضان" أحدث ادعاءات اليمين المتطرف في كراهية المسلمين

أكد مؤشر الفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، أن اليمين المتطرف في أوروبا لا يزال مستمرا في استغلاله للأحداث لزيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

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- ​برلماني يطالب بمواجهة تجنيد تركيا لـ10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا

قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن ما بثته بعض الفضائيات العربية عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف من المرتزقة للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 بينهم مجموعة غير سورية، دليل قاطع على استمرار السياسيات الإرهابية التي يقوم بها النظام التركي في داخل الأراضي الليبية.

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- ​رئيس الحجر الزراعي يكشف حقيقة استعانة مصر باسم بلد أفريقي لتصدير منتجاتها

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما أثير في إحدى الدول العربية، حول إرسال مصر صادرتها الزراعية تحت اسم دول أفريقية، شيئ يدعو للسخرية.

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- مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان خلال احتجاجات ضد السياسات الاقتصادية

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ليل الاثنين-الثلاثاء، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين.

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- بعد شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة لرئيس جنوب إفريقيا

نشر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الاثنين، رسالة تهنئة قال إن زعيم البلاد كيم جونج أون بعثها إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رمافوسا بمناسبة يوم الحرية الذي تحتفل به بلاده.

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- ترامب: قراراتنا كانت صائبة في ملف كورونا والإعلام لا يذكرها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القرارت التي اتخذتها إدارته في أزمة كورونا المستجد، كانت صائبة لكن الإعلام لا يذكرها.

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- ترامب: لا أحد يعلم مكان زعيم كوريا الشمالية واتمنى أن يكون بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم لديهم معلومات بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لكنه لا يستطع الإفصاح عنها حاليًا.

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- ترامب: امتلكنا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم لكن الجائحة أضرت به

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده سيتحسن على مدار العام الجاري، وخلال العام المقبل سيكون رائعًا.

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- ‏ترامب: ننظر في فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه إدارته تنظر في فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا.

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- ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية أمام محكمة "الطوارئ" بعد فرضها 3 أشهر؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.​

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- بعد قرار السيسي بفرضها.. ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.

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- بعد فرض الطوارئ.. مدبولي يصدر قرارا جديدا بشأن التجمهر والبلطجة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

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- متحدث "الصحة": 12% من إصابات الأطقم الطبية جاءت من داخل المستشفيات

أكد خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أن تحديد زيادة أو تناقص إصابات الأطقم الطبية في المستشفيات بفيروس كورونا يتم وفق لمعايير محددة.

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- بعد ظهور إصابات بكورونا .. إجراءات لعزل بعض المنازل في "الرياينة" بالأقصر

أجري الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مساء الإثنين، جولة ليلية بقرية الرياينة بمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بالقرية وذلك للاطمئنان علي طريقة التقصي للمخالطين وإجراءات الحجر الصحي لبعض المنازل.

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- حجز منزلي لجيران الحالتين المصابين بكورونا في السويس

توجه فريق من إدارة الطب الوقائي والأمراض المتوطنة في السيوس إلى محل إقامة الحالتين الذين أظهرت التحاليل اليوم الاثنين لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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