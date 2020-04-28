​كورونا في 24 ساعة: أعلى زيادة للإصابات في مصر.. ودولة عربية تعلن خلوها من الفيروس​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- (الخليج 365):

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، تسجيل أعلى معدل يومي بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إعلان بلد عربي خلوه تمامًا من الفيروس، وطبيب روسي شهير يحذر من وباء عالمي أشد من كورونا، ووفاة أول صحفي مصري بالفيروس، و7% نسبة الوفيات في مصر.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم، في 24 ساعة ماضية..

- أكبر حصيلة يومية.. 248 إصابة بفيروس كورونا و20 وفاة (بيان رسمي)

- الصحفيين: أول وفاة لصحفي بفيروس "كورونا".. وإجراءات تضامنية مع أسرته

- دولة عربية جديدة تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء أخر حالة

- مد الحظر بصفط تراب 10 أيام.. وفرض الحجر الجزئي على نهطاي زفتى

- رئيس "دار المعارف": وفاة عامل بفيروس كورونا.. وإجراءات مشددة للتطهير وعزل زملائه

- مستشار الرئيس: كورونا سيصبح جزءً من الحياة.. وكثرة الاشتباه تمنع انتشار العدوى

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- حجز منزلي لجيران الحالتين المصابين بكورونا في السويس

- بالصور.. كمائن مرورية بشوارع الإسكندرية لضبط مخالفي الحظر

- اللجنة العليا للفيروسات: 7% نسبة الوفيات في مصر بسبب كورونا

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- بعد ظهور إصابات بكورونا.. إجراءات لعزل بعض المنازل في "الرياينة" بالأقصر

- مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا يكشف تفاصيل إقالته وعودته لعمله

- متحدث "الصحة": 12% من إصابات الأطقم الطبية جاءت من داخل المستشفيات

- الوباء لا يمنع الأمل.. كيف غير "كورونا" ملامح زينة رمضان في شوارع الإسكندرية (صور)

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- 3 حالات "كورونا" جديدة بالوادي الجديد وارتفاع المصابين إلى 17 حالة

- مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

- ترامب: قراراتنا كانت صائبة في ملف كورونا والإعلام لا يذكرها

- ترامب: امتلكنا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم لكن الجائحة أضرت به

- ‏ترامب: ننظر في فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

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- الإمارات: تسجيل 490 إصابة جديدة بكورونا