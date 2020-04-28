ترامب يكلف الولايات الأمريكية بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن مبادئ توجيهية على المستوى الوطني بشأن فيروس كورونا يجري بموجبها تكليف كل ولاية على حدة بضمان توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على نحو واسع النطاق، مشيرا إلى أن عمل الحكومة الاتحادية كموّرد سيكون "الملاذ الأخير".

ويقول خبراء الصحة العامة إن هناك حاجة لزيادة الاختبارات في الولايات المتحدة بشكل كبير للسماح للبلاد بإعادة فتح الاقتصاد، مع سعي ترامب للإسراع من وتيرة عودة النشاط الاقتصادي.

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وقال ترامب إن الولايات "ستُفتح بكامل طاقتها" بموجب خطة البيت الأبيض.

وانتقد بعض الحكام إدارة ترامب لأنها ألقت بالكثير من المسؤولية على كاهل الولايات لضمان توافر اختبارات كافية لأنها تطالب بزيادة الإمدادات.

وتقتضي المبادئ التوجيهية التي أصدرها البيت الأبيض أن تقدم الحكومة الاتحادية "توجيها استراتيجيا ومساعدة فنية" بشأن الاختبارات وتعجيل الاختبارات الجديدة، ولكن توفير وإدارة الاختبارات متروك للولايات.​