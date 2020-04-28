وزارة الصحة الإسبانية: تجنبوا وسائل النقل العمومية واستعملوا السيارات والدراجات

شددت وزارة الصحة الاسبانية على ضرورة تجنب وسائل النقل العمومية، التي اعتبرتها تساعد على انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك في إطار التدابير الوقائية للسيطرة على الجائحة.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن الوزارة الوصية على القطاع الصحي بالجارة الشمالية للمغرب نصحت باستعمال السيارات والدراجات للتنقل بهدف الحد من انتشار الجائحة.
وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورنا” في إسبانيا، إلى حدود اليوم الاثنين، 209.465 مع تسجيل 331 وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 23.521 وفاة، في وقت ارتفع فيه عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 100.875.
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