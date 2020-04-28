الصحة العالمية: أمام “الجائحة” وقت طويل قبل نهايتها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يزال أمام نهايتها في العالم وقت طويل. ‎

وتحدث تيدروس، قبل قليل، في مؤتمر “الصحة العالمية” في جنيف‏، عن خشية المنظمة من تداعيات فيروس كورونا على الخدمات الطبية الأخرى، مشيراً إلى أن ‏مكافحة الملاريا تأثرت، بسبب تفشي الفيروس.

وأكد المتحدث نفسه أن التوصل للقاح ضد كورونا يتطلب تعاوناً دولياً، ‏مشدداً على أن التضامن بين دول العالم هو أهم عامل في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز، اليوم، حاجز 3 ملايين حالة حول العالم، نحو مليون منها سُجل في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تضرراً من تفشي الوباء.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم 208491، في ما يتقرب عدد المتعافين من الإصابة من المليون حالة حول العالم، حسب آخر الإحصائيات.